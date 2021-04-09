Онищенко обвинил Pfizer в происках против российской вакцины

https://static.news.ru/photo/37a743f4-993a-11eb-a266-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Замглавы думского комитета по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о нескольких смертях после вакцинации «Спутником V». Он считает, что в распространении этих слухов может быть замешана американская компания Pfizer.

Я могу дать этому только одну оценку — что это происки Pfizer, — цитирует парламентария ТАСС.

По его словам, американская компания уже создала «неблагоприятную ситуацию» с вакциной AstraZeneca и «практически дискредитировала» её. Теперь Pfizer пытается устранить с рынка российский препарат.

Речь идёт о публикации издания EUobserver, которое, сославшись на внутренние документы Роспотребнадзора, сообщило о якобы четырёх смертях после прививки «Спутником V». Онищенко считает, что к статье также может иметь отношение управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Минздраве США (FDA).

На совести этих людей жизни тех, кто поверит в эти басни, тех, которые не привьются, потеряют здоровье, может быть, и жизнь, — отметил парламентарий.

Онищенко призвал россиян не верить слухам о смертях от вакцины и «прививаться спокойно».

Ранее NEWS.ru писал, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами, исследовав первую партию «Спутника V», заявил о её несоответствии характеристикам и свойствам тому препарату, который получил положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В РФПИ эти обвинения отвергли. Россия потребовала от Словакии вернуть препарат из-за нарушения контракта, которым стало тестирование в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС.