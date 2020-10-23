Онищенко обратился к россиянам из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/8b1018e0-15af-11eb-9e6c-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал соотечественников соблюдать известные меры предосторожности из-за пандемии COVID-19.

Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Всё зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни, — сказал Онищенко в эфире НСН.

Депутат прежде уже делал подобные заявления. Так, Онищенко комментировал основные мифы о коронавирусе. Он заявил, что медицинская маска может уберечь от COVID-19, что коронавирусом реально заразиться вновь, что болезнь может закончиться летальным исходом даже у молодых людей с хроническими заболеваниями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в восьми регионах России ситуация с COVID-19 оценивается как тяжёлая. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его словам, распространение заболевания растёт быстрее всего в Бурятии и Севастополе, на Чукотке, в Ненецком автономном округе, республиках Алтай и Марий Эл, Новосибирской и Новгородской областях.