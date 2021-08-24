Онищенко назвал способ достижения коллективного иммунитета за месяц

Коллективный иммунитет к коронавирусу можно сформировать в России за месяц, если провести вакцинацию школьников. Такого мнения придерживается депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Его слова приводит НСН.

Если мы привьём на первом этапе 17 млн школьников, у нас в общей совокупности получится почти половина населения. На втором этапе будут вакцинироваться те, кто ещё сомневается, — сказал парламентарий.

Он считает, что в этом случае уже к октябрю в стране будет сформирован не только эффективный популяционный иммунитет к COVID-19, но и коллективный иммунитет против гриппа.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что обязательную вакцинацию школьников от коронавируса вводить не планируется. Детям, имеющим хронические заболевания, будут настоятельно рекомендовать привиться. Однако заставлять их проходить процедуру не станут.

Против принудительной вакцинации как детей, так и взрослых выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова. При этом она подчеркнула, что не должно быть каких-либо ограничений для непривитых школьников.