Онищенко назвал премьера Эстонии «хлорозной девушкой» после ее слов о визах Онищенко заявил, что квазилидеры типа Каллас превратили Прибалтику в «депрессивные хуторочки»

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look press

Кая Каллас

Квазилидеры типа премьер-министра Эстонии Каи Каллас превратили некогда процветающие микрогосударства Прибалтики в «депрессивные хуторочки» и теперь соревнуются в патологической, на грани психического расстройства, русофобии, заявил NEWS.ru академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, подобные политики «из кожи вон лезут» ради дивидендов от Евросоюза. Таким образом он прокомментировал предложение Каллас запретить выдавать россиянам туристические визы в страны ЕС — Каллас также считает, что посещение Европы — «это привилегия, а не право человека».

Квазилидеры депрессивных прибалтийских хуторков из кожи вон лезут обратить на себя внимание и получить дивиденды от Евросоюза. Свои экономики развалили, народ опустили ниже плинтуса, хотя в СССР прибалтийские республики были элитой — там всегда жили богаче и сытнее. Мне жалко смотреть на эту хлорозную девушку (Каю Каллас. — NEWS.ru). Это патологическая русофобия, на грани психического расстройства, — подчеркнул Онищенко.

Он отметил, что на подобные выпады не стоит обращать внимание и «поднимать шум». По словам Онищенко, слова Каллас являются «беспомощным бредом малограмотных, оставшихся на обочине Европы, цивилизаций». Экс-депутат Госдумы добавил, что «там же молодежи не осталось, все уехали утки выносить после стареющих европейцев».

Думаю, на это не стоит обращать внимание. Поговорят сами с собой и забудут. Они превратили процветающие микрогосударства в депрессивные хуторочки на берегу Балтийского моря — это очевидно. С них, конечно, история спросит. Это беспомощный бред малограмотных, плохо образованных, оставшихся на обочине Европы цивилизаций, — подытожил Онищенко.

Посещение Евросоюза — привилегия, а не право человека написала накануне Каллас в своем Twitter. По ее словам, получение туристических виз россиянами необходимо запретить.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал заявление Каллас. Он назвал такое высказывание «нацистской хренью».