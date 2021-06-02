Онищенко: наш препарат от последствий СOVID предпочтительнее аналогов

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает что сомневаться в эффективности нового российского препарата от осложнений, вызванных коронавирусом нет оснований. Кроме того, в разговоре с NEWS.ru, он назвал его разработку важным шагом в рамках импортозамещения.
То, что его зарегистрировал Минздрав, уже значит, что он удовлетворяет тем требованиям, которые предъявляются к этим препаратам, есть схема лечения. Раз он допущен к применению, то при прочих равных условиях, ему надо отдавать предпочтение перед иностранными аналогами, чтобы не кормить западный фармацевтический бизнес, — заявил Онищенко.
Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило 2 июня, что Минздрав РФ зарегистрировал ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», который предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавируса. Лекарство предназначено для профилактики и борьбы с цитокиновым штормом, который отягощает протекание COVID-19, а также предшествует нарушениям, являющимся основными причинами смертности при коронавирусе.