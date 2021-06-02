Онищенко: наш препарат от последствий СOVID предпочтительнее аналогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Объёмы производства российской вакцины от коронавируса «КовиВак» планируется увеличить в четыре — шесть раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на стенд Министерства науки и высшего образования на Петербургском международном экономическом форуме.

Перспективы производства на площадке центра им. Чумакова примерно 10 млн доз, планируется нарастить производство в 4–6 раз, — отмечается в сообщении. Представитель центра имени Чумакова, где был создан препарат, рассказал...