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Онищенко: наш препарат от последствий СOVID предпочтительнее аналогов

12:12, 02 июня 2021
Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает что сомневаться в эффективности нового российского препарата от осложнений, вызванных коронавирусом нет оснований. Кроме того, в разговоре с NEWS.ru, он назвал его разработку важным шагом в рамках импортозамещения.

То, что его зарегистрировал Минздрав, уже значит, что он удовлетворяет тем требованиям, которые предъявляются к этим препаратам, есть схема лечения. Раз он допущен к применению, то при прочих равных условиях, ему надо отдавать предпочтение перед иностранными аналогами, чтобы не кормить западный фармацевтический бизнес, — заявил Онищенко.

Федеральное медико-биологическое агентство России сообщило 2 июня, что Минздрав РФ зарегистрировал ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», который предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение коронавируса. Лекарство предназначено для профилактики и борьбы с цитокиновым штормом, который отягощает протекание COVID-19, а также предшествует нарушениям, являющимся основными причинами смертности при коронавирусе.

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