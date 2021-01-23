«Они не в себе»: Милонов резко отозвался о жертвах домашнего насилия

https://static.news.ru/photo/85cb57ac-5ddd-11eb-84cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/villemilonov/

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что жертвы домашнего насилия зачастую должны сами нести ответственность за то, что с ними произошло. Он намекнул на меркантильность некоторых женщин, которые не разводятся с обидчиками из-за каких-то материальных благ. Другие пострадавшие просто «не в себе, раз живут с такими идиотами».

Нужно понимать, что если вы вышли за бандита, то он будет вас бить. Женщина не в себе, раз она живет с таким идиотом. Они не хотят разводиться с мужьями не потому, что их удерживают, а потому, что есть куча материальных аспектов, которые они хотят учесть при разводе, — сказал депутат в интервью телеканалу «Москва 24».

Сам законопроект о домашнем насилии, который обсуждают не первый год, он назвал «копией американского законодательства». Он заверил, что в США совсем другая система, которая не работает в России, поэтому инициатива — это «уродство».

Закон наделал много шума в общественном и медийном пространстве. Сторонники проекта уверены, что он защитит жертв от насилия на бытовом уровне. В РПЦ заявили, что положения законопроекта угрожают семейным ценностям и противоречат Конституции.

Ранее NEWS.ru писал, что родственники четырёх женщин, которые стали жертвами домашнего насилия, потребовали от министра юстиции Александра Коновалова проверить на профпригодность своего заместителя, который назвал проблему сильно преувеличенной. Соответствующие претензии люди изложили в письме, которое направили на имя главы Минюста.