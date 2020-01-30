https://static.news.ru/photo/58a324de-4336-11ea-8dad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведёт мониторинг качества дорог, ведущих к фельдшерско-акушерским пунктам. Общественники призывают пользователей отмечать плохие участки. По всем полученным обращениям будут направлены запросы главам регионов для того, чтобы они решили выявленные проблемы.

Как сообщил NEWS.ru главный инженер проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Николай Мельков, доступность медицинской помощи невозможна без обустройства подъездных дорог к ФАПам, особенно тех, которые находятся в отдаленных районах нашей страны.

Нужно, чтобы люди отмечали состояние именно тех дорог, которые ведут к ФАПам, чтобы власти обратили на них внимание и сделали доступными. Потому что очень важно, сколько времени потратит машина скорой помощи, пока едет от деревни к ФАПу, – отметил он.

Как пояснили NEWS.ru в пресс-службе ОНФ, проблемные дороги можно отмечать через сайт www.dorogi-onf.ru. Для этого необходимо зарегистрироваться и отметить нужный участок на карте, прикрепить фотографии и добавить описание. В описании важно не забыть использовать слово «ФАП» – по нему будет происходить поиск обращений для формирования перечня первоочередных участков к ремонту.

В ОНФ добавили, что дорогу можно добавить и с помощью мобильного приложения «Убитые дороги», где в описании также необходимо указать слово «ФАП». После выполнения всех шагов и прохождения модерации обращение появится на сайте.

О значимости фельдшерско-акушерских пунктов для оказания реальной помощи людям президент России Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию говорил. Он попросил Народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов.

Как ранее писал NEWS.ru участники проекта ОНФ «Село. Территория развития» провели мониторинг строительства фельдшерско-акушерских пунктов в 67 регионах страны. Активисты Народного фронта проверили 219 объектов и выяснили, что на 63 из них работы не ведутся, а на 24 — проводятся с отставанием от графика.