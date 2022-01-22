Около половины россиян отправились бы в тур за прививкой

44% российских туристов поехали бы за границу для того, чтобы привиться одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Евросоюзом вакциной от коронавируса, таковы результаты исследования туристического сервиса OneTwoTrip, передаёт РИА Новости. Каждый пятый путешественник (21,5%) отправился бы для этой цели в Турцию.

По данным сервиса, на втором месте среди стран для «вакцинного» туризма — Хорватия, туда бы поехали 11,7% россиян, на третьем — Армения (6%). На четвёртой строчке по популярности — Сербия, там готовы привиться 4% туристов из России.

Отмечается, что в среднем российские граждане готовы отдать за поездку ради прививки 40 тысяч рублей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия передала ВОЗ все данные по вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, эксперты организации могут приехать в РФ в первом квартале 2022 года.