«Она в шоке»: в СПЧ рассказали о состоянии избитой в Чечне Милашиной Член СПЧ Меркачева заявила, что избитая в Чечне Милашина находится в шоке и общается только с семьей

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала NEWS.ru, что избитая в Чечне журналистка «Новой газеты» Елена Милашина находится в шоке от произошедшего, периодически теряет сознание и общается только с семьей. Собеседница добавила, что пострадавшую транспортируют в безопасное место.

Люди, которые с ней рядом, говорят, что она общается только с семьей, так как периодически теряет сознание, ей даже сосредоточиться тяжело. Поэтому минимально контактирует. По словам тех, кто с ней рядом, я с ними на связи, чувствует она себя плохо, но ее сейчас транспортируют в безопасное место, помогает Москалькова. Все в шоке, она в первую очередь, — отметила Меркачева.

Правозащитница подчеркнула, что подготовит запрос на имя главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с избиением Милашиной. Собеседница назвала ситуацию «запредельной».

Союз журналистов России и СПЧ выясняют подробности нападения на Милашину и адвоката Александра Немова. Председатель союза Владимир Соловьев выразил надежду, что правоохранительные органы примут все меры, чтобы наказать причастных к нападению. Он назвал такие действия неприемлемыми.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики из-за ситуации с избиением Милашиной и Немова.

Ранее телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале информацию о том, что в Чечне неизвестные избили Немова и Милашину. По ее данным, у журналистки сломаны пальцы, она несколько раз теряла сознание и находится в нетранспортабельном состоянии.

Мусаева — жена бывшего федерального судьи в Чечне Сайди Янгулбаева. Она находится под арестом по обвинению в нападении на сотрудника силового ведомства. Ее сын Абубакар Янгулбаев ранее заявил, что мать почти не может двигаться из-за болей в спине, а из-за сахарного диабета второй степени нуждается в постоянном наблюдении.