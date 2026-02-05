Он покорил весь мир, но его легко сделать дома: бан ми — легендарный сэндвич из Вьетнама с обалденной начинкой

Он покорил весь мир, но его легко сделать дома: бан ми — легендарный сэндвич из Вьетнама с обалденной начинкой

Этот сэндвич называют уличной едой №1 не просто так. Хрустящий багет, сочное мясо, маринованные овощи, ароматная зелень и пикантные соусы — в бан ми идеально сочетаются свежесть, насыщенность и баланс вкусов. Готовится просто, а результат — как в лучших стритфуд-кафе. Отличный вариант для завтрака, обеда и перекуса.

Ингредиенты: багет — 2 шт., свинина или куриное филе — 300 г, соевый соус — 2 ст. л., мёд или сахар — 1 ч. л., чеснок — 2 зубчика, майонез — 3–4 ст. л., морковь — 1 шт., дайкон или редька — 100 г, уксус — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., огурец — 1 шт., кинза — пучок, чили — по желанию.

Приготовление. Мясо нарезают тонкими ломтиками, маринуют в соевом соусе с мёдом и измельчённым чесноком 20–30 минут. Затем обжаривают на сильном огне до румяной корочки. Морковь и дайкон натирают соломкой, добавляют уксус, сахар и щепотку соли, перемешивают и оставляют мариноваться на 10–15 минут. Багет разрезают вдоль и слегка подрумянивают. Внутри смазывают майонезом. Выкладывают горячее мясо, маринованные овощи, ломтики огурца, кинзу и острый перец. Закрывают сэндвич, слегка прижимают — и сразу подают.

Ранее мы делились рецептом ленивых пирожков из тонкого лаваша с капустой и яйцом. Быстро, сытно и очень вкусно.