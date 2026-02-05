Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 14:10

Он покорил весь мир, но его легко сделать дома: бан ми — легендарный сэндвич из Вьетнама с обалденной начинкой

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот сэндвич называют уличной едой №1 не просто так. Хрустящий багет, сочное мясо, маринованные овощи, ароматная зелень и пикантные соусы — в бан ми идеально сочетаются свежесть, насыщенность и баланс вкусов. Готовится просто, а результат — как в лучших стритфуд-кафе. Отличный вариант для завтрака, обеда и перекуса.

Ингредиенты: багет — 2 шт., свинина или куриное филе — 300 г, соевый соус — 2 ст. л., мёд или сахар — 1 ч. л., чеснок — 2 зубчика, майонез — 3–4 ст. л., морковь — 1 шт., дайкон или редька — 100 г, уксус — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., огурец — 1 шт., кинза — пучок, чили — по желанию.

Приготовление. Мясо нарезают тонкими ломтиками, маринуют в соевом соусе с мёдом и измельчённым чесноком 20–30 минут. Затем обжаривают на сильном огне до румяной корочки. Морковь и дайкон натирают соломкой, добавляют уксус, сахар и щепотку соли, перемешивают и оставляют мариноваться на 10–15 минут. Багет разрезают вдоль и слегка подрумянивают. Внутри смазывают майонезом. Выкладывают горячее мясо, маринованные овощи, ломтики огурца, кинзу и острый перец. Закрывают сэндвич, слегка прижимают — и сразу подают.

Ранее мы делились рецептом ленивых пирожков из тонкого лаваша с капустой и яйцом. Быстро, сытно и очень вкусно.

Проверено редакцией
Читайте также
Блюда пахнут в разы вкуснее без лишних затрат: простые кухонные приемы, которые помогают специям раскрыться полностью
Общество
Блюда пахнут в разы вкуснее без лишних затрат: простые кухонные приемы, которые помогают специям раскрыться полностью
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Общество
Записала рецепт на пробу — теперь он в любимых. После этого маринада по-другому готовить не будете
Идеальные пирожки с капустой: тонкие, хрустящие, с душистой начинкой. Готовлю за полчаса — как из школьного буфета
Общество
Идеальные пирожки с капустой: тонкие, хрустящие, с душистой начинкой. Готовлю за полчаса — как из школьного буфета
В честь него устраивают фестивали: кубано — знаменитый сэндвич Кубы и Флориды. Рецепт легко повторить дома
Общество
В честь него устраивают фестивали: кубано — знаменитый сэндвич Кубы и Флориды. Рецепт легко повторить дома
Сделать надсечки и пожарить: из куриной грудки — в ресторанный шедевр. Классный сливочный соус
Общество
Сделать надсечки и пожарить: из куриной грудки — в ресторанный шедевр. Классный сливочный соус
сэндвичи
простой рецепт
булочки
курица
свинина
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дуров пригрозил закрытием Telegram
Мединский объяснил, почему единство народов важно как никогда
Политолог ответил, почему США не могут отказаться от поддержки Украины
Младенец стал свидетелем расправы над родителями
Взяточники из российского морга отправились за решетку
В Крыму оценили планы депутата Рады открыть свои центры в регионе
Квартиры подорожают вдвое? «Самолет» просит 50 млрд рублей: что это значит
Арестованный блогер пришла в суд с необычной книгой Достоевского
«Не работать, а служить»: Цискаридзе об управлении Академией балета
Путин раскрыл, что помогает России развиваться в непростых условиях
Слуцкий объяснил, на чьей стороне мяч в вопросе продления ДСНВ
Политолог предположил, чем обернутся переговоры ЕС и России по Украине
Погода в Москве в пятницу, 6 февраля: ждать ли сильных морозов и снегопада
В США резкие заморозки привели к созданию нового блюда
Путин отметил вклад ученых в развитие России
Далалоян дал напутствие собравшимся на Олимпиаду российским спортсменам
Цискаридзе признался, что обожает мобильные игры
В Петербурге девушка похитила у пенсионерки 2,4 млн рублей
Трое мирных россиян вернулись из украинского плена
Росгвардейцы задержали угрожавшую зарезать соседку рецидивистку
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.