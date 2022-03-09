«Он не окончательный»: Песков о списке недружественных стран
Песков допустил изменение списка недружественных России стран
Александр Чеков
Александр Чеков
14:53, 09 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Список недружественных России стран не окончательный, он может меняться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс». В перечень попали государства, которые ввели или присоединились к санкциям против Москвы после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.
Конечно, он не окончательный. Это не догма, это руководство к действию. Он может меняться, — сказал представитель Кремля.
В перечень вошли государства — члены Европейского союза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории — остров Ангилья, Британские Виргинские оcтрова, Гибралтар), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Реcпублика Корея, Сан-Марино, Cеверная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногoрия, Швейцария и Япония.
Указ о том, что российские организации временно смогут выплачивать долги кредиторам из стран, совершающих недружественные действия в отношении РФ, в рублях в особом порядке, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Также речь может идти и об «ином порядке» выплат — его для кредитных и некредитных финансовых организаций определяет Центробанк, а для всех прочих должников это делает Минфин.