«Он не окончательный»: Песков о списке недружественных стран

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В Кремле надеются, что количество потерявших работу после ухода западных компаний из России не будет исчисляться миллионами, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что правительство занимается этим вопросом.

Всё-таки будем надеяться, что не миллионы людей останутся без работы, а меньше. Действительно, компании уходят. Правительство этим занимается, — сказал представитель Кремля. Многие иностранные компании заявили о приоcтановке работы в...