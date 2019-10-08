https://static.news.ru/photo/cda9395a-e9e3-11e9-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пришедший с топором в школу во Владимире восьмиклассник, а также его семья будут работать с психологом. Кроме этого, у подростка появится наставник. Информацию об этом озвучил уполномоченный по правам ребёнка в регионе Геннадий Прохорычев.

Подросток, по словам омбудсмена, считается трудным, состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних, в общении со сверстниками имеет трудности. Кроме этого, у него имеются проблемы в семье, передаёт РИА Новости .

Всё-таки педагогический коллектив не доработал... Конфликт ребёнка с детьми, к сожалению, длящийся. Вина взрослых, что вовремя не купировали этот развивающийся процесс... Но ребёнок в данной ситуации — и жертва, и агрессор, это важно понимать, — прокомментировал Прохорычев.

В настоящее время школьник находится в больнице. После выписки этого будет решаться вопрос о дальнейшем месте и формате его обучения. Скорее всего, мальчика переведут в другую школу.

Ребёнку мы подыскали очень хорошего специалиста, психолога, который будет работать не только с ним, но и с семьёй. И второй психолог будет работать с окружением — со школьным коллективом и с педагогами, — продолжил омбудсмен.

Кроме этого, собеседник агентства пояснил, что мальчику в настоящее время подбирают наставника. По словам Прохорычевы, в больнице он пообщался с подростком.

Мальчишка — молодец. И что мне понравилось в нем — он не держит обиды на этих ребят, с которыми был конфликт, — сказал уполномоченный.

По его словам, если бы восьмиклассник шёл в школу с определёнными намерениями, «его бы никто не остановил», но после того, как отдал топор, он испугался и убежал домой, так как «понял, что совершил».

Как писал News.ru, ранее Прохорычев сообщил, что директор одной из школ Владимира обезвредил восьмиклассника, который пришёл в учебное заведение с топором. Омбудсмен утверждал, что подросток направлялся на занятия с агрессивными намерениями.