https://static.news.ru/photo/86328472-3156-11ea-94c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: susk76/vk.com

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал журналистам о семье, в которой дети погибли при пожаре на территории Борисоглебского района.

По его словам, эта семья была благополучной. Мать погибших детей работает педагогом, а отец трудится электриком.

Крупин подчеркнул, что случившаяся трагедия является большим горем для всей Ярославской области.

Я знаком с этой семьёй. Родители любящие. Мама работает педагогом в Ивановской средней школе, отец — электрик. Дети школьного возраста прекрасно учились, — приводит слова омбудсмена РИА Новости.

Родителям, как отметил Крупин, помогли спастись при пожаре соседи. Среди них был и директор школы, в которой обучались дети. Уполномоченный по правам ребёнка в регионе назвал это учебное заведение «одной большой семьёй». Омбудсмен рассказал, что одноклассникам погибших, возможно, после потери друзей потребуется психологическая помощь, которая будет оказана.

Сигнал о возгорании в деревянном частном доме поступил пожарным вскоре после полуночи 7 января. На тушение пожара у спасателей ушло менее часа.

Двое находившихся в доме взрослых — мужчина 42 лет и женщина 38 лет — доставлены в больницу. Трое детей, которым было 5, 8 и 11 лет, погибли в огне, писал NEWS.ru.