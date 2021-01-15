Олег Митволь объяснил, как «ослабли» нормативы по загрязнению Арктики

https://static.news.ru/photo/651526f2-5755-11eb-9443-fa163e074e61_660.jpg Олег Митволь Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Если бы не изменение правительством методики расчёта ущерба водным объектам Арктики, Росприроднадзор выставил дочерней компании «Норникеля» ещё более крупный иск после утечки дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал экс-замруководителя природоохранного ведомства, эколог Олег Митволь.

Происходящее вокруг иска Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), по мнению Митволя, «похоже на то, что юристы Потанина прикладывают больше сил и внимания к работе с судом, рассчитывая благодаря этому на кратное снижение суммы».

Меня удивляет отсутствие серьёзных профессионалов среди юристов Потанина в плане природоохранной деятельности <...>. Отсутствие законного подхода к мероприятиям по охране окружающей среды в конечном счёте приводит к большим штрафам, но «Норникель» на это плевал, — сказал Олег Митволь в комментарии NEWS.ru.

Политик напомнил, что многомиллиардный иск Росприроднадзора к НТЭК основан на приказе Минприроды РФ от 13 апреля 2009 года № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства». В этом документе прописан порядок расчёта ущерба. Однако несколько лет назад из прописанной в этом документе формулы расчёта ущерба «был убран коэффициент-2 для арктической зоны, и если бы он оставался, то „Норникелю“ выкатили бы счёт, соответственно, под 250–300 млрд».

Бывший чиновник утверждает, что изменение методики расчёта ущерба водным объектам произошло, когда Государственную комиссию по вопросам развития Арктики возглавлял Дмитрий Рогозин, занимавший в то время пост вице-премьера.

Решением правительства этот коэффициент отменили, фактически для того, чтобы инвесторы, которые, например, разольют нефтепродукты, меньше платили ущерб государству. То есть Потанин должен Рогозину пойти купить бутылку коньяка, — иронизирует Митволь.

Ранее NEWS.ru выпустил большое расследование на эту тему. В нём говорится, что 15 января в арбитражном суде Красноярского края состоялось очередное заседание по иску Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля» о взыскании 147,7 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в конце мая 2020 года. До этого по Сети стали распространяться слухи о давлении на судью, от которой якобы требуется снизить сумму претензий. Корпорация Владимира Потанина ранее говорила, что размер урона окружающей среде составляет 21,4 млрд рублей, а привлечённая ей организация «Экотерра» полагает, что эта сумма ещё ниже — 17,9 млрд рублей.