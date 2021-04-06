Окружение «мытищинского стрелка» объяснило его отказ сдаться силовикам

Знакомые так называемого мытищинского стрелка Владимира Барданова считают, что у него на протяжении нескольких лет пытались отобрать торговый центр в престижном районе Москвы. По их словам, в 2003-м мужчина стал фигурантом дела по статье «мошенничество», и это как раз было связано с ТЦ — покойного вынуждали отдать бизнес. Окружение погибшего заявило, что он жаловался на пытки в камере. Вскоре уголовное преследование прекратили из-за отсутствия улик, а Барданов всё переписал на супругу Нину.
Ему (Барданову. — NEWS.ru) рисовали такой сценарий: либо ты отдаёшь бизнес, либо на тебя заводят уголовное дело и из тюрьмы ты больше не выйдешь. Угрожали, что «опустят» его. Разумеется, он этого боялся. Только этим можно объяснить, зачем ему держать в доме такое количество оружия. Могу только предположить, что когда полицейские пришли проводить обыск, он решил, что его «заказали», — пишет KP.RU со ссылкой на собеседников.
30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к жителю подмосковного посёлка Новые Вешки Владимиру Барданову для проведения обыска по делу о незаконном обороте оружия. Пенсионер открыл по ним огонь и бросил несколько гранат. Спецназ начал спецоперацию, которая продолжалась около восьми часов. Барданов забаррикадировался в здании и стрелял по силовикам. Он кинул в них около 15 гранат. Один из росгвардейцев был ранен в ногу. Силовики обстреливали дом пенсионера из гранатомёта. В какой-то момент особняк загорелся. По предварительным данным, Барданов погиб в огне.