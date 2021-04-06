Окружение «мытищинского стрелка» объяснило его отказ сдаться силовикам

Личное дело оппозиционера Алексея Навального в колонии не содержит его паспорта. Это значит, что его нельзя доставить в больницу, а также невозможно рассмотреть вопрос о его условно-досрочном освобождении, сообщила его жена Юлия.

Письмо с информацией об этом она получила от начальника ИК-2 во Владимирской области Александра Муханова. В тексте говорится, что личное дело Навального не содержит его паспорта. Необходимо, чтобы паспорт РФ...