Около тысячи граждан Белоруссии не смогли проголосовать в Москве

https://static.news.ru/photo/97031c5a-daa0-11ea-a5bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Часть пришедших отдать свои голоса за кандидатов в президенты Белоруссии на избирательный участок в посольстве республики в Москве не успела этого сделать.

В связи с мерами предосторожности, введёнными на фоне пандемии коронавируса, в зале для голосования мог находиться только один человек. В итоге уже к 13:30 9 августа в очереди было 1667 человек, к 20:00 около тысячи из них ещё не успели проголосовать, сообщают «Известия».

Уточняется, что похожая ситуация сложилась в Санкт-Петербурге и украинской столице. Люди, прождавшие по 6–7 часов, активно выражали возмущение, многие пели «Перемен!» Виктора Цоя.

Каждый пришедший сюда пришёл голосовать и стоять на жаре именно для того, чтобы власть нас услышала. Мы верим, что есть шанс принять изменения политическим путём, — цитирует издание одну из пришедших на избирательный участок девушек.

После закрытия участка протесты на улице продолжались около двух часов.

В столице Белоруссии продолжаются акции протеста, они начались после закрытия избирательных участков. В республике 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35% голосов.

Как писал NEWS.ru ранее, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила вину за происходящее на акциях протеста и за пострадавших в них на действующее правительство республики.