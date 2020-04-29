Около трёх с половиной миллионов тестов на коронавирус сделано в России

На сегодняшний день на территории РФ выполнено 3,4 млн тестирований на коронавирус.
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Согласно его данным, за последние сутки выполнены 194 тыс. тестов,
В Российской Федерации проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.
На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 208 тысяч россиян.
Ранее NEWS.ru писал о том, что решения о смягчении ограничений во время пандемии будут очень сложными из-за высокого риска второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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