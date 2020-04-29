Общество

Около трёх с половиной миллионов тестов на коронавирус сделано в России

09:40, 30 апреля 2020 22
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день на территории РФ выполнено 3,4 млн тестирований на коронавирус.

Об этом сообщает Роспотребнадзор. Согласно его данным, за последние сутки выполнены 194 тыс. тестов, передаёт «Интерфакс».

В Российской Федерации проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 208 тысяч россиян.

Ранее NEWS.ru писал о том, что решения о смягчении ограничений во время пандемии будут очень сложными из-за высокого риска второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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