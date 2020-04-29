Около трёх с половиной миллионов тестов на коронавирус сделано в России

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В Пенсионном фонде России в беззаявительном порядке оформили примерно 50 тысяч сертификатов на маткапитал. Об этом 30 апреля сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что ПФР приступил к проактивной выдаче сертификатов на маткапитал с середины текущего месяца. За это время приблизительно 50 тысяч сертификатов было выдано без заявлений со стороны матерей. Все...