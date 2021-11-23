Около 8,8 млрд рублей выделят Подмосковью на развитие институтов общества

В бюджете Подмосковья на 2022-й предусмотрено выделение около 8,8 млрд рублей на реализацию государственной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области». Она должна обеспечить прозрачность действий органов государственной власти, сообщают «Вести Подмосковья».

Помимо этого, целями программы являются создание условий гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления, укрепление межнационального и межконфессионального мира, воспитание «всесторонне развитых» граждан, а также развитие туризма и волонтёрской деятельности в Подмосковье.

В 2021 году на реализацию аналогичной программы было выделено более 8,8 млрд рублей. Основная часть суммы ушла на «Обеспечивающую подпрограмму», в которую включена судебная система, обеспечение проведения выборов, другие общегосударственные вопросы, вопросы в области национальной экономики, мобилизационная и вневойсковая подготовка и ряд других сфер общественной жизни. При этом на «Развитие системы информирования населения Московской области о деятельности органов государственной власти Московской области» было выделено почти 2,6 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости создать сеть национальных биоресурсных центров. Он отметил, что для расширения возможностей учёных в сфере генетики требуется участие бизнеса, а финансирование исследований должно быть адекватно их масштабу.