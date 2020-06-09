Около 50 адвокатов отказались защищать Ефремова

https://static.news.ru/photo/97878a48-a06d-11ea-9acf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Актёр Михаил Ефремов и его представители связывались почти с 50 адвокатами, чтобы они представляли его интересы в суде. Однако ни один из защитников не согласился.

Дело на Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время Ефремов находится дома под подпиской о невыезде. Ранее стало известно, что водитель фургона Сергей Захаров, в которого врезался артист, скончался в больнице. В результате столкновения он получил сильные травмы, у пострадавшего были диагностированы открытый перелом бедра, перелом рёбер, закрытая черепно-мозговая травма, а также сочетанная травма головы.

Как писал NEWS.ru, бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Валерий Масалитин не уверен, что актёр и болельщик «красно-белых» Михаил Ефремов может получить по заслугам по итогам дорожно-транспортного происшествия.