Около 200 мигрантов депортировали из Москвы за правонарушения

Примерно две сотни мигрантов из стран СНГ депортированы из Москвы за последнее время из-за совершения ими серьёзных правонарушений. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём блоге.

Он отметил, что ежегодно в Москву приезжают миллионы человек, в том числе и иностранцы. Большинство ведут себя законопослушно, но не все. Ряд мигрантов оказались участниками массовых драк.

Так не пойдёт. Таким гостям мы не рады, — заявил градоначальник.

По его словам, полиция провела жёсткие рейды. В результате возбуждено 800 уголовных дел, депортированы около 200 человек и ещё 17,5 тысячам запрещён въезд в Россию.

Собянин добавил, что «так будет и впредь» и призвал гостей столицы вести себя подобающим образом.

Накануне очередная массовая драка с участием мигрантов из стран Средней Азии произошла в центре Москвы на Бауманской улице. По данным полиции, в ходе столкновения посторонние предметы не использовались, к моменту прибытия стражей порядка дерущиеся разбежались. Момент драки был зафиксирован камерами видеонаблюдения. В ней, по предварительным данным, участвовали не менее пяти мигрантов.

По факту инцидента проводится проверка. В отделение полиции уже доставлены 12 граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана.