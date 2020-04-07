Около 1700 человек в Москве лечатся от коронавируса на дому

https://static.news.ru/photo/0572b99a-78d9-11ea-8bc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве около 1700 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 лечатся дома. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Далеко не у всех пациентов с коронавирусом болезнь протекает в тяжёлой форме. Им мы предлагаем пройти лечение на дому под наблюдением врачей с помощью современных телемедицинских технологий, — цитирует её слова РИА Новости.

По её словам, медики регулярно проводят для таких больных удалённые консультации. За весь период с начала распространения инфекции они совершили более семи тысяч звонков. Посредством видеосвязи врачи отвечают на все интересующие вопросы и дают необходимые рекомендации.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 7,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 494 человек, умерли 58.

В мире насчитывается 1,3 млн инфицированных. Скончались более 74 тысяч человек, выздоровели примерно 284 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин планирует в ближайшее время провести селекторное совещание с губернаторами по ситуации с коронавирусом. Темой мероприятия станет готовность регионов к борьбе с инфекцией.