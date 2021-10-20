В Новосибирске охранник магазина сломал позвоночник школьнику

В Новосибирске охранник магазина «Пятёрочка» заподозрил школьника в краже лимонада и после перепалки сломал ему позвоночник. Об этом пишет издание «Сибкрай.ru».

Охранник заметил 13-летнего подростка, когда тот ходил вдоль полок с бутылками сладкой воды. Мальчик искал определённую марку газировки. Мужчине это показалось подозрительным, он схватил ребёнка за грудь и начал дёргать. Кроме того, после словесной перепалки охранник заломил ему руки и ударил между лопаток.

Как сообщила мать школьника, у ребёнка ранее был компрессионный перелом позвоночника и удар пришёлся на место между лопаток – по тем позвонкам, которые уже были повреждены.

Когда сын вернулся, мы сразу помчались в этот магазин. Вызвали на месте полицию, скорую. Я составила заявление на охранника, – поясняет женщина.

Школьника со сломанным позвоночником госпитализировали. Охранник отстранён от работы, после инцидента полиция проверяет магазин.

В начале октября 2021-го похожий случай произошёл в другом магазине сети «Магнит». В подмосковном Домодедово посетителя избили дубинкой. Тогда свидетели инцидента заявили, что сотрудница поймала двух мужчин, якобы что-то укравших, и избила их в служебном помещении до крови. Как утверждают посетители, никто из персонала не помог травмированным мужчинам.