Хочет в тюрьму: Охлобыстин рассказал о «синдроме Раскольникова» у Ефремова

https://static.news.ru/photo/64a771d8-d344-11ea-81c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, корит себя за произошедшее. Он надеется, что попадёт в колонию, заявил его коллега по творческому цеху Иван Охлобыстин.

Он назвал крёстного своей старшей дочери совестливым человеком, который только и делает, что казнит себя.

Он в тюрьме хочет сидеть. Он насмотрелся пьесок. У него синдром Раскольникова. Он уверен, что его осудят. Он нас не слушает, — рассказал Охлобыстин в интервью РЕН ТВ.

При этом он отметил, что, будь его воля, приговорил бы Ефремова к условному заключению, разрешив посещать только театр.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

По делу проходят четверо пострадавших. Ими официально признали жену погибшего, двух его сыновей и брата. Общая сумма исковых требований семьи Захарова к актёру составляет 40 млн рублей.

Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. 3 июля адвокат актёра Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать вину в ДТП.

Тем не менее, как писал NEWS.ru, юрист признался, что его подзащитный «давно бы получил срок», если бы он озвучил собственную позицию по резонансному делу.