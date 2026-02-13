Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 06:03

Огурцы по-корейски вместо магазинных: этот рецепт становится фаворитом, стоит открыть банку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовлю эти огурцы уже несколько лет подряд, и они никогда не залеживаются. Друзья постоянно просят рецепт, а семья требует делать двойную порцию.

Для закуски мне понадобится: огурцы (2,5 кг), морковь (600 г), чеснок (5 зубчиков), сахар (100 г), соль (60 г), молотый кориандр (1 ч. л.), паприка (1 ч. л.), черный перец (0,5 ч. л.), уксус (110 мл), растительное масло (110 мл).

Огурцы нарезаю тонкими кружочками. Морковь натираю на специальной терке для корейской моркови. Чеснок измельчаю. В большой миске смешиваю огурцы, морковь и чеснок. В отдельной посуде соединяю все сухие ингредиенты: сахар, соль, кориандр, паприку и черный перец. Этой смесью посыпаю овощи и хорошо перемешиваю. Оставляю на 2–3 часа при комнатной температуре — за это время овощи пустят сок. Добавляю уксус и растительное масло, тщательно перемешиваю. Раскладываю салат по стерильным банкам вместе с образовавшимся маринадом. Стерилизую в кипящей воде: литровые банки — 20–25 минут. Закатываю крышками, переворачиваю вверх дном и укутываю одеялом до полного остывания.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Простой и бюджетный способ порадовать любимых: слойки, для которых не нужно уметь готовить
Общество
Простой и бюджетный способ порадовать любимых: слойки, для которых не нужно уметь готовить
Ржавчина исчезает на глазах: простой аптечный раствор вернет ванне белизну без дорогих средств и лишних усилий
Общество
Ржавчина исчезает на глазах: простой аптечный раствор вернет ванне белизну без дорогих средств и лишних усилий
Синдром пустого дивана: как понять, что вас двое, но вы уже давно одни. Самая горькая правда
Общество
Синдром пустого дивана: как понять, что вас двое, но вы уже давно одни. Самая горькая правда
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Регионы
Воспитанников пермского детского сада кормили «просрочкой»
Россиянам объяснили, как выбрать качественную баранину
Общество
Россиянам объяснили, как выбрать качественную баранину
еда
рецепты
огурцы
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость килограмма огурцов в России побила шестилетний рекорд
Американские оружейные компании «снабдили» детей штурмовыми винтовками
«Обреченная нация»: Британию предупредили о последствиях из-за мигрантов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 февраля
В Ростовской области подвели итоги налета БПЛА на регион
Долина может «подняться» за счет зрителей в Коломне
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 февраля: инфографика
Над Россией сбили почти 60 беспилотников за ночь
Генсек НАТО не смог правильно назвать самую большую страну
«Дождаться счастливого момента»: в Госдуме допустили блокировку Google в РФ
Россиянам назвали простейшие способы быстрее вылечить грипп или ОРВИ
«Придется платить»: Канаду призвали к ответу за русофобскую политику
Министр обороны ФРГ после слов о помощи Украине повел себя странно
Финляндии предрекли негативные последствия из-за конфронтации с Россией
Психолог ответила, чего точно не стоит дарить партнеру на 14 Февраля
Укрытия ВСУ на правобережье Днепра разлетелись в клочья
Опубликованы кадры горящих машин в Волгограде после атаки БПЛА
Разгромили позиции ВСУ у Днепра: успехи ВС РФ к утру 13 февраля
Нутрициолог рассказала, как снизить вред от блинов на Масленицу
Россиянам объяснили, как переложить прохудившуюся крышу зимой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.