Офтальмолог рассказала, кому нельзя носить контактные линзы Офтальмолог Шилова рассказала, кому нельзя носить контактные линзы

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Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что контактные линзы нельзя носить людям, которые имеют искривлённую роговицу. Эксперт уточнила, что при таком заболевании линза не имеет правильной посадки на глаз. Она напомнила, что контактная линза имеет ограничения по оптической силе, то есть не все величины астигматизма можно исправить, пишет URA.RU.

Есть заболевания, при которых контактные линзы невозможны или дают неправильную посадку, то есть положение линзы на глазной поверхности неправильное в силу того, что роговица кривой формы, — пояснила Шилова.

Она добавила, что людям, страдающим старческой дальнозоркостью, не рекомендуется носить линзы, так как коррекция зрения не гарантируется.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что синдром раздражённого кишечника может быть одним из симптомов развития у человека опухоли. Эксперт отметил, что подобные симптомы являются признаком более серьёзных заболеваний. Он добавил, что человек ни в коем случае не должен заниматься самолечением в подобных случаях. Он порекомендовал при первом проявлении дискомфорта обратиться к врачу-гастроэнтерологу.