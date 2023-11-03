Офтальмолог назвала главные симптомы дальнозоркости Офтальмолог Барышникова: дальнозоркость и близорукость не лечатся упражнениями

Симптомами дальнозоркости (пресбиопии) являются проблемы при чтении, вышивании или письме, рассказала NEWS.ru офтальмолог Дарья Барышникова. Она объяснила, что при данном нарушении зрения пациент начинает хуже видеть вблизи. Медик подчеркнула, что пресбиопия — естественный физиологический процесс, возникающий после 40 лет. Собеседница отметила, что дальнозоркость и близорукость не лечатся упражнениями.

Дальнозоркость, или пресбиопия — нарушение зрения, когда человек плохо видит вблизи (чтение, вышивание, письмо). В большинстве случаев это естественный физиологический процесс, возникающий после 40 лет. Симптомы начинаются одинаково — для более легкого чтения книги или смартфоны интуитивно хочется отодвинуть чуть дальше, возникают трудности при вышивании, заполнении бумаг. Вылечить миопию или пресбиопию упражнениями нельзя, — добавила Барышникова.

Ранее Барышникова рассказала NEWS.ru, что близорукость у школьников вызывают чрезмерные зрительные нагрузки на небольшом расстоянии, из-за чего происходит спазм мышц, отвечающих за фокусировку зрения. Врач объяснила, что при миопии человек хуже видит удаленные объекты. Она добавила, что, по данным статистики, в 2017–2018 годах данное нарушение выявили почти у 40% российских выпускников.

Собеседница подчеркнула, что среди причин близорукости можно назвать генетическую предрасположенность, отсутствие физического развития и регулярного времяпрепровождения на улице, недостаток витаминов и микроэлементов, эндокринные изменения.