«Одноклассники» рассказали о самых общительных россиянах в 2021 году

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги года в разделе «Общение и контент»: в пятёрку самых «общительных» городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск и Ростов-на-Дону. При этом жители столицы отправили в два раза больше сообщений, чем все остальные города-участники топа, сообщает пресс-служба «Одноклассников».

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По собственным данным, в ОК со своими друзьями и близкими общается каждый третий житель России. В 2021 году Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Омск и Ростов-На-Дону вошли в пятёрку городов с самыми общительными пользователями в соцсети. При этом жители Москвы за год отправили в 2 раза больше сообщений, чем пользователи из следующих четырёх городов в топе, — сообщили в пресс-службе соцсети.

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По имеющимся данным, пользователи социальной сети отправляют равномерное количество сообщений в течении всей недели, однако больше всего приходится на воскресенье: 15,6% от общего числа сообщений отправляют именно в этот день. Рекордсменами в этом плане стали праздники 8 марта и 9 мая. В эти дни пользователи «Одноклассников» отправляли в три раза больше сообщений, чем обычно.

Ранее «Одноклассники» оценили доброжелательность россиян в соцсети. Самыми позитивными в своих реакциях в 2021 году были пользователи из Забайкальского края, Татарстана, Башкортостана, Алтайского и Хабаровского краёв.