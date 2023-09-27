«Одноклассники» проведут экскурсии по 12 городам России в честь Дня туризма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» объявила о проведении акции, посвященной Дню туризма, который отмечается 27 сентября. В выходные, 30 сентября и 1 октября, соцсетью будут организованы пешеходные экскурсии по 12 городам России от Калининграда до Владивостока.

Участниками экскурсий по знаковым местам Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода, Самары, Иркутска, Калининграда и Владивостока могут стать жители и гости этих городов по предварительной регистрации на сайте ОК. Проект призван дать возможность пользователям больше узнать об истории и достопримечательностях разных регионов России.

Во всех городах буду организованы по четыре экскурсии, каждая из которых рассчитана на 20 человек. В частности, в Москве экскурсанты узнают о домах, которые в прошлом веке были передвинуты на другое место. Участникам прогулки по Петербургу расскажут о том, как зайти в дом на одной улице, а выйти на другой, а в Екатеринбурге — почему дома крестьян могли быть лучше, чем у купцов.

Как подчеркивают организаторы мероприятия, благодаря проекту пользователи «Одноклассников» смогут вдохновиться на новые поездки и узнать об интересных туристических маршрутах. Так, в группе соцсети «Путешествия по России» расскажут о неочевидных достопримечательностях, открывающих разные города страны с новых ракурсов.

Кроме того, в честь Дня туризма соцсеть провела среди пользователей опрос о самой интересной достопримечательности России. Победителями стали Японский сад в Краснодаре, Итальянский дворик в Санкт-Петербурге и санаторий имени Орджоникидзе в Сочи.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» провела самое масштабное за пять последних лет обновление основного сервиса — Ленты новостей. Это стало одним из главных продуктовых изменений платформы в 2023 году.