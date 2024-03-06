«Одноклассники» покажут второй сезон хобби-шоу с Буруновым

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» решила выпустить второй сезон хобби-шоу «ОКнутые люди» с актером Сергеем Буруновым в роли ведущего. Проект будет доступен на самой платформе, выпуски также покажут на телевидении. Новый сезон шоу стартует с 15 марта.

Продолжение проекта появится в официальной группе «Хобби-шоу» в соцсети и эфире телеканала СТС. Всего планируется выпустить восемь эпизодов, которые будут выходить по пятницам. Звездные участники в каждой серии будут набирать в команды людей с необычными увлечениями и талантами, а соперники должны будут отгадать, чем занимаются участники. Во втором сезоне гостями проекта станут Мигель, Юлия Гаврилина, Зоя Бербер, Стас Костюшкин, Дмитрий Позов, Антон Шастун, Арсений Попов и Сергей Матвиенко. Директор по маркетингу в ОК Наталия Радченкова подчеркнула, что прошлый сезон собрал более 800 млн просмотров.

За прошлый год все выпуски собрали более 800 млн просмотров. Это говорит о явном интересе нашей аудитории к теме любимых хобби и качественному контенту. Первое оригинальное шоу «ОКнутые люди» получилось настолько успешным во многом потому, что его героями становились и обычные пользователи соцсети, — пояснила Радченкова.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее подготовила онлайн-концерт «ОК с караоке» к 8 Марта. Пользователи смогут услышать популярные хиты в акустическом исполнении. Кроме того, можно будет подпевать исполнителям: тексты песен будут транслироваться на экране бегущей строкой.