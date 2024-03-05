Россияне смогут спеть со звездами в онлайн-концерте «ОК с караоке»

Фото: Пресс-служба «Одноклассники»

Дмитрий Маликов

Социальная сеть «Одноклассники» подготовила онлайн-концерт «ОК с караоке» к 8 Марта. Пользователи смогут услышать популярные хиты в акустическом исполнении. Кроме того, можно будет подпевать исполнителям: тексты песен будут транслироваться на экране бегущей строкой.

В этом году участие в проекте примут Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Нюша, Сосо Павлиашвили, Дмитрий Маликов, Валерия, группа IOWA, Иванушки International, Леша Свик и Тимур Родригез. Ведущим концерта станет Тимур Соловьев.

Музыка в ОК является одним из наиболее востребованных сервисов платформы. Опрос пользователей показал, что большинству нравится смотреть концерты любимых исполнителей в праздничные дни. 8 Марта является вторым по популярности праздником после Нового года среди аудитории соцсети. Онлайн-концерт будет доступен в группе «Хобби-шоу». В завершении между подписчиками разыграют акустическую гитару с автографами участников концерта и праздничный букет.

Ранее стало известно, что в 2023 году российские пользователи социальной сети «Одноклассники» создали 425 млн новых дружеских связей. За 12 месяцев они также поставили более 17 млрд реакций, опубликовали 1,8 млрд комментариев и сделали 983 млн репостов.