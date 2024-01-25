Стало известно, сколько дружеских связей завели пользователи ОК в 2023 году Пользователи ОК создали 425 млн новых дружеских связей в 2023 году

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В 2023 году пользователи социальной сети «Одноклассники» создали 425 млн новых дружеских связей. За 12 месяцев они также поставили более 17 млрд реакций, опубликовали 1,8 млрд комментариев и сделали 983 млн репостов. В прошлом году пользователи ОК стали активнее поздравлять друг друга с праздниками. Было отправлено около 35 млрд виртуальных подарков. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 37%.

Чаще всего подарки отправляли жители Москвы. Всего они послали 5 млрд виртуальных презентов. В топ также вошли Краснодар, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Рекорд по количеству отправленных подарков одним пользователем составил 5 млн. Кроме того, пользователи отправили около 2 млрд открыток в личных сообщениях.

Наибольшее количество поздравлений пришлось на популярные в России праздники. Так, на 8 марта было отправлено 666 млн подарков, на Новый год — 631 млн, на Пасху — 630 млн и на 9 Мая — 560 млн презентов. Самой популярной темой по количеству опубликованных материалов в сервисе «Увлечение» стали новогодние праздники. Также пользователи в 2023 году интересовались рукоделием, кулинарией, отдыхом и здоровьем.

Аналитики соцсети «Одноклассники» ранее выяснили, что россияне чаще всего ездили в Москву во время новогодних праздников. Специалисты также выяснили, что часто россияне отправлялись на отдых в Сочи и совершали поездки в города Золотого кольца России.