Стало известно, в какие города россияне чаще всего ездили на праздники Опрос ОК: самым популярным направлением среди россиян на праздники стала Москва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во время новогодних праздников россияне чаще всего ездили в Москву, следует из исследования аналитиков социальной сети «Одноклассники». Для этого эксперты проанализировали публикации, которые пользователи выкладывали во время путешествий с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Специалисты также выяснили, что часто россияне отправлялись на отдых в Сочи и совершали поездки в города Золотого кольца России. В топ-10 мест по частоте упоминаний в сервисе «Увлечения» ОК оказались Байкал, Дагестан, Дальний Восток, Алтай, Кольский полуостров и Тюменская область.

Пользователи соцсети предпочитали не только культурную программу и посещение достопримечательностей, но и активный отдых, в том числе горнолыжный спорт. Также некоторые россияне отправились посмотреть северное сияние. Во время новогодних каникул они активно делились публикациями своих путешествий. Среди проанализированных аналитиками постов больше половины (55%) — с фотографиями.

В рамках исследования специалисты учитывали только публикации тех пользователей, которые включили отметку геолокации в настройках и в период каникул уехали из города, где проживают постоянно. Всего было изучено более 100 тысяч публикаций о путешествиях.

Ранее стало известно, что за новогодние праздники пользователи социальной сети «Одноклассники» отправили более 2,5 млрд виртуальных подарков. Только с 30 декабря по 1 января россияне прислали друг другу 1,2 млрд подарков через платформу.