Пользователи ОК отправили более 2,5 млрд подарков за новогодние праздники

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

За новогодние праздники пользователи социальной сети «Одноклассники» отправили более 2,5 млрд виртуальных подарков. Только с 30 декабря по 1 января россияне прислали друг другу 1,2 млрд подарков через платформу. Это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще всего близких поздравляли жители Московской, Самарской, Нижегородской и Ленинградской областей и Краснодарского края.

Некоторые пользователи неоднократно поздравили с помощью социальной сети своих родных и близких. Так, один из них отправил 214 тысяч подарков в период с 30 декабря по 9 января. В первый день нового года россияне стали активнее делиться публикациями: число постов выросло на 39% 1 января по сравнению с 30 декабря. При этом сообщения, наоборот, охотнее отправляли в последние дни 2023 года, чем во время новогодних каникул.

Как стало известно из опроса, проведенного соцсетью, большая часть россиян (52%) поздравила родных. 49% респондентов отметили, что не забыли поздравить близких друзей, а еще треть опрошенных — коллег. При этом 5% решили никого не поздравлять. Больше половины (53%) опрошенных отправили свои поздравления через мессенджеры и соцсети, 46% россиян предпочли звонки, а 38% послали СМС.

В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек старше 18 лет из всех регионов России.

До этого опрос социальной сети «Одноклассники» показал, что более половины (52%) россиян проникаются новогодним настроением, просматривая праздничный контент, в том числе фильмы, программы и шоу. Еще 42% респондентов отметили, что создать настроение им помогает поиск подарков близким, а 38% опрошенных готовят новогодние блюда.