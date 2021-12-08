«Одноклассники» подвели итоги года

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги года и выделила самые обсуждаемые темы. Так, в 2021 году пользователи активнее всего обсуждали второй год пандемии и вакцинацию, выборы в Госдуму, суд над Алексеем Навальным и лесные пожары. Из музыкальных исполнителей чаще всего упоминали Dava, из ведущих — Максима Галкина, а из спортсменов — Хабиба Нурмагомедова.

Одной из главных утрат года для россиян оказался уход из жизни актёра Василия Ланового.

Также в первой десятке обсуждаемых тем Олимпиада в Токио, смена власти в Афганистане, стрельба в учебных заведениях Казани и Перми, штурм Капитолия США, «Евровидение-2021» и полёты в космос.

Популярными актёрами и ведущими стали Ольга Бузова, Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Ирина Горбачёва, Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Мария Шукшина и Сергей Бурунов.

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Среди упоминаемых пользователями музыкантов указаны Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Пелагея, Даня Милохин, Валерий Меладзе, Artik & Asti, Манижа, Дженнифер Лопес и Леонид Агутин.

Спортсмены, которые также вызывали интерес россиян, — это Никита Нагорный, Дина Аверина, Алина Загитова, Фёдор Емельяненко, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Александр Овечкин.

Скорбели в 2021 году пользователи «Одноклассников» о Владимире Меньшове, Андрее Мягкове, Жан-Поле Бельмондо, об Александре Градском, о Петре Мамонове, Борисе Грачевском, Николае Сличенко, Нине Руслановой и об Игоре Кириллове.

Исследование основано на анализе публикаций и комментариев пользователей социальной сети в открытом доступе. Учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активности. Данные собраны за период с 1 января по 5 декабря 2021 года.

Ранее были названы номинанты премии лучшего российского контента от «Одноклассников». В номинациях представлены лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляция 2021 года.