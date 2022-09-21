«Одноклассники» обновили систему рекомендации контента

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

«Одноклассники» обновили систему рекомендаций контента — теперь она сфокусирована на авторских публикациях. Благодаря этому блогеры и группы с качественными публикациями смогут получить больше просмотров и привлечь новую аудиторию. Алгоритмы социальной сети настроены на то, чтобы предоставлять аудиторию как можно большему числу авторов и тем самым увеличивать разнообразие контента на платформе.

Ранее алгоритмы подстраивались только под пользователя и не учитывали разнообразия авторов. Теперь нейросети будут подбирать для каждой публикации наиболее релевантную аудиторию на основе активности и интересов пользователей, рассказал руководитель продуктов «Лента» и «Рекомендации» соцсети Вадим Гуров.

Автороцентричное ранжирование подбирает для авторов наиболее релевантных пользователей. Такой подход отличается от более популярного в наших рекомендательных системах подбора по интересам пользователя — пользователецентричного. Благодаря балансу между этими двумя подходами, пользователи смогут получать наиболее интересный им контент, а авторы смогут находить релевантную им аудиторию, даже в самых нишевых темах, — отметил он.

Фото: Пресс-служба ok.ru

ОК больше не будет рекомендовать пользователям группы и профили, которые содержат, к примеру, изображения и видео низкого качества, кликбейт, большое количество неоригинального контента. Также не будут рекомендоваться группы и профили, чей контент не соответствует заявленной тематике.

«Одноклассники» ранее запустили четвертый сезон проекта об осознанном родительстве. С 19 по 25 сентября в мини-приложении «Меня волнует» пользователи смогут прочитать авторские лонгриды на важные для родителей темы. Участники проекта также дадут советы о том, как сохранить здоровые отношения с детьми — в том числе в сложный для подростков период переходного возраста.