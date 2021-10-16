Одной категории пенсионеров добавят 10 тысяч рублей к пенсии

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева напомнила россиянам, которые получают пенсию по инвалидности, что в начале следующей недели они могут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей. На эти средства можно будет приобрести технические средства реабилитации. Об этом сообщает Primpress.

«Если гражданину с инвалидностью полагаются ТСР, то он может через портал госуслуг подать заявление и приложить все необходимые документы. Запрос будет направлен в нужное отделение соцзащиты», — рассказала Киреева.

Известно, что соответствующее постановление правительства уже вступило в силу. Пособие на покупку технических средств реабилитации будут выплачивать раз в год. Заявление можно оформить на портале госуслуг, после чего пенсионеру выдадут сертификат на сумму в 10 тысяч рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что размер льгот и выплат с каждым годом снижается, так как их рост ниже фактической инфляции. Она добавила, что для тех, кто находится на пенсии и не работает, пенсия тоже должна расти чуть быстрее, чем это происходит сейчас.