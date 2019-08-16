https://static.news.ru/photo/f3486754-c0f7-11e9-99b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Серия одиночных пикетов проходит в столице. Их участники намерены поддержать незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и тех, кто был задержан на недавних несанкционированных акциях оппозиции.

Одиночные пикеты организованы возле памятников Владимиру Шухову на Владимирском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских Ворот. Также несколько пикетчиков прошли по Старому Арбату, выкрикивая лозунги. Полицейские не стали препятствовать им.

В общей сложности в мероприятиях принимают участие несколько десятков человек, которые по очереди сменяют друг друга. Среди них находились, в частности, муниципальные депутаты Елена Русакова, Елена Филина, Илья Азар, политолог Леонид Гозман, незарегистрированный кандидат в столичную думу Александр Соловьёв, а также зарегистрированный решением суда кандидат в Мосгордуму от «Яблока» Сергей Митрохин.

На пикет вышел и создатель «Яблока» Григорий Явлинский с предложением сформировать общественные комиссии по контролю за деятельностью правоохранительных органов в каждом регионе России.

Время от времени полицейские подходят к участникам пикетов и просят их отойти на разрешённое законом расстояние в 50 м, предупреждая, что иначе их привлекут к ответственности, передаёт « Интерфакс ».

Ранее, как писал News.ru, на проспекте Сахарова состоялся согласованный митинг КПРФ. По данным МВД, коммунистам удалось мобилизовать под свои знамёна около четырёх тысяч человек. Однако люди начали массово расходиться после выступления певца Игоря Талькова.