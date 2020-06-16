Очные выпускные вечера проведут только 12 регионов

https://static.news.ru/photo/0028eaa8-b075-11ea-a948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Очные выпускные вечера решено провести в 12 регионах России, ещё 57 субъектов организуют праздники онлайн, остальные выбрали очно-заочный формат. Об этом рассказал первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

При этом, добавил он, некоторые регионы уже провели такие торжества, а в ряде случаев там, где всё-таки решено собраться вместе, праздник прощания со школой был перенесён на август.

Смешанная форма проведения мероприятий принята в 15 регионах, уточнил Глушко. Это означает, что выпускные вечера «в части муниципалитетов будут проходить в очном формате, в части — в онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию», передаёт ТАСС.

В целях защиты здоровья во время пандемии коронавирусной инфекции Минпросвещения ранее рекомендовало субъектам провести торжества в режиме онлайн. Очные мероприятия могут пройти в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, но в строгом соответствии со всеми предписаниями Роспотребнадзора, сообщили в министерстве.

Тем не менее глава ведомства Сергей Кравцов позже выразил надежду, что выпускные удастся «провести в очном, привычном для всех формате».

Центральным мероприятием, как писал NEWS.ru, 27 июня станет общефедеральный «Выпускной вечер», который охватит своей программой все регионы страны, а в финальную часть программы войдёт популярный ежегодный праздник выпускников «Алые паруса».