Очевидцы рассказали подробности падения параплана в Краснодарском крае Рухнувший в Краснодарском крае параплан резко снизился перед падением

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Параплан, рухнувший на машину в Хадыженске Краснодарского края, перед падением наклонился вниз и начал резко снижаться по спирали, рассказали Lenta.ru свидетели ЧП. Они также сообщили о громком звуке во время падения, из-за которого показалось, что произошел взрыв или авария.

Я стояла на остановке. Сначала было все хорошо, потом параплан резко наклонился вниз и падал к земле по спирали, это все так быстро произошло, — сказала очевидица.

Другой свидетель рассказал об очень громком звуке, сопровождавшем падение. По его словам, на параплане находились мужчина и подросток, оба они погибли. На месте работают пожарные и скорая помощь.

Ранее сообщалось, что на Кубани в городе Хадыженске параплан упал на автомобиль, оба пилота погибли. На место ЧП выехали экстренные службы. Информации о том, был ли за рулем автомобиля водитель, нет. Данных о каких-либо пострадавших также не было.

В начале октября россиянин Максим Кузин погиб в результате падения с параплана на скалы в турецком курортном городе Мугла. Смерть была мгновенной. Чтобы эвакуировать тело мужчины, пришлось прибегнуть к помощи вертолета.