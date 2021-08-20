Минстрой намерен предоставить всем очередникам жильё к 2030 году

Минстрой планирует предоставить жильё всем очередникам до 2030 года. Для реализации задуманного требуется более 1,5 трлн рублей из бюджета страны. Об этом говорится в проекте госпрограммы, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, более 850 тысяч российских семей, которые до сих пор стоят в очереди, могут получит жильё в ближайшие девять лет. При этом к 2025 году жильём должны обеспечить всех инвалидов, а уже после этого — оставшихся очередников, отмечается в сообщении.

Однако для реализации задуманного требуются огромные деньги, которые должны быть выделены из федерального бюджета. Предполагается, что будет создан единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий. Также, по оценкам ведомства, следует упростить систему получения жилья для детей-сирот. Им хотят выдавать жилищные сертификаты на приобретение недвижимости. Ещё одной мерой по улучшению жилищных условий может стать доступная социальная аренда с регулируемыми тарифами.

Ранее Минстрой предложил изменить расчёт нормативной стоимости жилья в России, предложив считать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м по данным Росстата на первичном и вторичном рынках.