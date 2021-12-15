Оценены шансы россиян избежать беспредела после нового закона о полиции

Законопроект о расширении полномочий российских полицейских может иметь серьёзные негативные последствия: например, множество россиян могут столкнуться с «беспределом» недобросовестных силовиков, сообщил федеральный судья в отставке, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пашин. Он добавил, что в таком случае у невиновного человека будет очень мало шансов избежать тюрьмы, если обстоятельства сложатся против него, пишет Lenta.ru.

[Бывший] председатель Мосгорсуда Ольга Егорова однажды в интервью сказала, что если есть слово полицейского и слово простого человека, то верить нужно полицейскому. В приговорах я до сих пор вижу фразы вроде «суд доверяет сотрудникам полиции, так как у них нет оснований говорить неправду», — вспомнил Пашин.

По словам экс-судьи, складывается впечатление, что сотрудники полиции «не пытают, не грабят и не фальсифицируют доказательства». Пашин заявил, что расширение полномочий полицейских рискует поставить под сомнение безопасность граждан.

Ранее Пашин заявил, что новые полномочия полиции в России расширяют возможности фальсификации доказательств и увеличивают вероятность оказаться в тюрьме, если обстоятельства сложатся против невиновного человека. По его словам, при расширении полномочий полиции необходима обязательная судебная санкция на нарушение конституционных прав гражданина.