Оценена возможность применения ядерного оружия Киевом Эксперт Кнутов: Украина может первой применить ядерное оружие, если Запад поставит боеголовки Киеву

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Если страны Запада передадут Украине ядерные боеголовки, Киев может нанести превентивный удар по России, заявил директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. В интервью изданию «Украина.ру» эксперт отметил, что его пугает возможность передачи ядерного оружия Вашингтоном или Лондоном в руки украинской администрации.

Это очень страшно. То, что этот вариант вполне возможен, и то, что такой вариант прорабатывается — я в этом не сомневаюсь, — отметил Кнутов.

Эксперт также сделал акцент на призывах конгрессменов США нанести ядерный удар по России и словах британского премьер-министра Лиз Трасс о готовности «не задумываясь, нажать ядерную кнопку». Кроме того, эксперт считает, что тревожным звонком могут стать звучащие на Западе предупреждения о возможности применения ядерного оружия со стороны РФ.

По словам Кнутова, предотвратить подобное развитие событий можно лишь в том случае, если открыто говорить и предупреждать граждан Западных об опасности.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не наблюдает подготовку России к применению ядерного оружия. Так он прокомментировал заявление президента России Путина о том, что США создали прецедент, применив дважды в истории ядерное оружие. Салливан отметил, что «существует риск» того, что глава России может рассмотреть возможность применения такого оружия.