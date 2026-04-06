06 апреля 2026 в 11:15

Обычная яичница надоела до слез? Добавьте это — и завтрак станет звездой кухни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Даже самая простая яичница может заиграть новыми вкусами, если добавить немного овощей и сыра. Такой завтрак получается ярким, ароматным и сытным — идеальный способ начать день с настроением.

Ингредиенты:

  • помидоры — 3 шт. (около 400 г);
  • сладкий перец — 1 шт. (150 г);
  • чеснок — 2–3 зубчика (10 г);
  • яйца — 5 шт.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л. (30 мл);
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1/2 ч. л.;
  • черный перец — 1/2 ч. л.;
  • укроп — по желанию.

Приготовление

Разогрейте сковороду с маслом и быстро обжарьте чеснок до аромата. Добавьте нарезанный перец, через пару минут — помидоры. Тушите все вместе 2–3 минуты, затем посолите, добавьте сахар и перец.

Всыпьте тертый сыр и перемешайте — получится сочная овощная основа. Аккуратно вбейте яйца сверху, стараясь сохранить желтки целыми. Посолите, накройте крышкой и готовьте около 5 минут.

Перед подачей посыпьте укропом. Получается сочная, нежная яичница с тянущимся сыром — устоять невозможно!

Ранее сообщалось: привычный винегрет можно приготовить быстрее и вкуснее, чем вы думаете. Без варки овощи сохраняют структуру и насыщенный вкус, а кухня остается чистой.

Проверено редакцией
Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
