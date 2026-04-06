Обычная яичница надоела до слез? Добавьте это — и завтрак станет звездой кухни

Даже самая простая яичница может заиграть новыми вкусами, если добавить немного овощей и сыра. Такой завтрак получается ярким, ароматным и сытным — идеальный способ начать день с настроением.

Ингредиенты:

помидоры — 3 шт. (около 400 г);

сладкий перец — 1 шт. (150 г);

чеснок — 2–3 зубчика (10 г);

яйца — 5 шт.;

твердый сыр — 50 г;

оливковое масло — 2 ст. л. (30 мл);

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1/2 ч. л.;

черный перец — 1/2 ч. л.;

укроп — по желанию.

Приготовление

Разогрейте сковороду с маслом и быстро обжарьте чеснок до аромата. Добавьте нарезанный перец, через пару минут — помидоры. Тушите все вместе 2–3 минуты, затем посолите, добавьте сахар и перец.

Всыпьте тертый сыр и перемешайте — получится сочная овощная основа. Аккуратно вбейте яйца сверху, стараясь сохранить желтки целыми. Посолите, накройте крышкой и готовьте около 5 минут.

Перед подачей посыпьте укропом. Получается сочная, нежная яичница с тянущимся сыром — устоять невозможно!

