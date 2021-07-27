Обязательную вакцинацию ввели в Волгоградской области

Для некоторых категорий жителей Волгоградской области введена обязательная вакцинация. Это сделано по решению главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.
Среди тех, кто подлежит обязательной вакцинации, сотрудники торговли, парикмахерских, фитнес-клубов, прачечных, общественного транспорта и такси, образования, общественного питания. Также прививку должны сделать сотрудники исполнительной и государственной власти, органов местного самоуправления и учащиеся старше 18 лет.
Зубарева
Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация не менее 60% работников ряда сфер введена в Республике Марий Эл.