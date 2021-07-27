Обязательную вакцинацию ввели в Волгоградской области

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Для некоторых категорий жителей Волгоградской области введена обязательная вакцинация. Это сделано по решению главного государственного санитарного врача региона Ольги Зубаревой.

Среди тех, кто подлежит обязательной вакцинации, сотрудники торговли, парикмахерских, фитнес-клубов, прачечных, общественного транспорта и такси, образования, общественного питания. Также прививку должны сделать сотрудники исполнительной и государственной власти, органов местного самоуправления и учащиеся старше 18 лет.

Зубарева постановляет руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям организовать прививку работников первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 30 августа 2021-го, а вторым — до 30 сентября. Также она требует усилить разъяснительную работу среди работников и особо обратить внимание на необходимость вакцинации.

Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация не менее 60% работников ряда сфер введена в Республике Марий Эл.