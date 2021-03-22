Обвинённый во взятке глава Пензенской области за 5 лет заработал 26,4 млн

https://static.news.ru/photo/b94ba874-8b06-11eb-9e99-96000091f725_660.jpg Иван Белозерцев Фото: pnzreg.ru

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, судя по декларациям за 2015–2019 годы, заработал 26,4 млн рублей. В указанный период чиновник не владел никакими транспортными средствами. Документы опубликованы на сайте регионального правительства. Глава региона владел в 2015–2017 годах двумя земельными участками. Их площадь составляла 1044 и 33 кв. м. Кроме того, ему принадлежали жилой дом (408 кв. м) и гараж (19,8 кв. м). В квартире площадью 76,2 кв. м Белозерцев с женой Раисой владели по 1/4 доли.

Согласно отчётам , она в 2015–2019 годах сообщила о доходах на общую сумму 1,7 млн рублей, причём в 2015–2016 годах её ежегодный заработок составил почти 500 тысяч рублей, а затем упал примерно до 200 тысяч рублей. В собственности супруги губернатора, кроме доли в квартире, всё это время находился легковой автомобиль Toyota Rav4 2012 года выпуска.

Накануне в СК РФ рассказали, что Белозерцева и его пятерых возможных соучастников задержали по делу о взяточничестве на сумму свыше 31 млн рублей. Всем фигурантам предъявили обвинение. Позже Басманный суд Москвы 22 марта арестовал вероятных преступников до 20 мая 2021 года, передаёт РИА Новости. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет (ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки).

Как сообщал NEWS.ru, губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его возможным соучастникам СК РФ предъявил обвинение. Помимо Белозерцева обвинение предъявлено бизнесмену Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, а также бизнесменам Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Фёдору Федотову. Чиновник вместе с другими фигурантами был задержан 21 марта.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова деньги и иные ценности на сумму, превышающую 31 млн рублей. За это глава региона предоставлял ГК «Биотэк» конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на закупку лекарств, медизделий и реактивов для нужд учреждений здравоохранения.