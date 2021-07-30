Обвиняемый в убийстве школьницы под Самарой арестован на два месяца

Самарский районный суд арестовал на два месяца экс-полицейского, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело на сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Её обнаружили ночью 29 июля с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений.

Предполагалось, что полицейский мог сначала сбить её на машине, а затем несколько раз ударить ножом, чтобы скрыть случившееся. Если вина уже экс-сотрудника полиции будет полностью доказана, ему грозит от шести до 15 лет лишения свободы.