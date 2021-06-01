Обвиняемый в убийстве гея сбежал из зала суда в Москве

https://static.news.ru/photo/67709e56-c2ce-11eb-8d75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве из зала Басманного суда сбежал Антон Бережной, который обвиняется в убийстве гея Романа Едалова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Преступление было совершено летом 2019 года. Бережной напал на двоих молодых людей у Курского вокзала. Поводом для этого послужила их сексуальная ориентация. В результате один из них погиб.

В 2020 году Бережной предстал перед судом присяжных и те его оправдали. Некоторое время спустя из-за общественного резонанса приговор был отменён, а дело направлено на новое рассмотрение.

1 июня в Басманном суде проходили прения по делу. После того как обвиняемый выступил с последним словом, судья объявил перерыв. По его окончании Бережной на оглашение приговора не явился. Он исчез, оставив в суде свой паспорт.

В настоящее время мужчину разыскивает полиция. Предполагается, что он может попытаться покинуть столицу на поезде.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, попытался сбежать из суда, куда был доставлен для избрания меры пресечения. При этом он захватил в заложники одного из конвойных и угрожал ему ножом. Другой конвоир ранил злоумышленника из табельного оружия. В результате тот скончался на месте.