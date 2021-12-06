Обвиняемый в мошенничестве бывший вице-президент «ПИК» свою вину не признал

Бывший вице-президент группы компаний «ПИК», ныне директор по развитию регионов ПАО «ГК «Самолёт» Александр Лефель не признал свою вину в деле о мошенничестве, сообщил «Известиям» его адвокат Георгий Антонов. Топ-менеджер обвиняется в хищениях на сумму 140 млн рублей. Ранее появилась информация, что Лефель признал вину по данному делу.

Это всё фейк. Мой подзащитный ничего не признавал. Он всё так же находится на позиции невиновности и считает обвинение абсурдным, — сказал адвокат.

Также стало известно, что 6 декабря Тверской суд Москвы изменил меру пресечения Лефелю, отпустив его из СИЗО под домашний арест на срок до 7 февраля 2022 года.

Лефеля задержали в Москве днём 8 октября. Он проходит обвиняемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. При этом в группе «Самолёт», где сейчас Лефель занимает пост директора по региональному развитию, заявили, что обвинения не связаны с его работой в этой компании.

Как ранее сообщалось, в группе «ПИК» считают, что Лефель тратил деньги дольщиков и компании, в том числе на стадии нулевого цикла строительства. Компания завершила работы на стройке в Петербурге за собственные средства, а затем обратилась в правоохранительные органы. Силовики провели проверки в декабре 2020 года и в июне 2021 года, возбудили два уголовных дела, а затем объединили их в одно производство.