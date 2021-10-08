Силовики задержали бывшего топ-менеджера компании «ПИК»

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля, пишет РИА Новости со ссылкой на Тверской суд столицы. Его обвиняют в мошенничестве. Сейчас мужчина работает директором по региональному развитию ПАО «ГК Самолёт»

В адрес суда поступило ходатайство следствия об избрании Лефелю меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в суде.

Лефель проходит обвиняемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

29 сентября в офисе компании по кибербезопасности Group-IB прошли обыски, гендиректора и основателя Илью Сачкова арестовали до 27 ноября по статье о госизмене. Вину, как и факт сотрудничества с иностранной разведкой, Сачков не признаёт. 4 октября защита предпринимателя обжаловала его арест.

Арест Сачкова может быть связан с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ — Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова. Сачкова допросили по данному делу как свидетеля. Фигуранты обвинялись в раскрытии ФБР информации об оперативно-разыскной деятельности по делу основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы РФ. При этом отмечается, что Сачков тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.