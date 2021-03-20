Обвиняемый в хищениях директор завода в Мурманске обжалует арест

https://static.news.ru/photo/9f4f4ba4-8996-11eb-9703-96000091f725_660.jpg Евгений Зудин Фото: ao10srz.ru

Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске Евгений Зудин, обвиняемый в хищениях 45 млн рублей при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов», не признаёт вину. Он намерен обжаловать арест.

Ранее сообщалось, что Зудин арестован 20 марта. Его адвокат, Игорь Копликов, заявил, что дело сфабриковано.

Будем обжаловать. <...> Вину свою Зудин не признаёт и полагает, что данная вина сфабрикована, — цитирует ТАСС адвоката.

Он добавил, что Зудин знал, что возбуждено дело, но полагал, что следствие разберётся. При этом три месяца не проводилось никаких действий в его отношении.

В декабре 2009 года на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки. Погибли двое военнослужащих, ещё 14 человек пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Пожар нанёс ущерб в 500 млн рублей.

После инцидента в Минобороны решили создать центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов при главнокомандующем Военно-морским флотом. Одной из его задач станет оптимизация типов плавсредств, состава их вооружения, а также совершенствование интегрированной системы боевого управления, писал NEWS.ru.